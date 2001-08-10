Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток Ленина - Украинская станет круговым

Перекресток Ленина - Украинская станет круговым
С завтрашнего дня на перекрестке Ленина - Украинской в Южно-Сахалинске начнет действовать круговое движение.
 
Как сообщают в администарции областного центра, 10 октября ориентировочно в полдень на дорожном участке рабочие выключат светофоры и приступят к их демонтажу, а для водителей начнут действовать правила кругового движения. На дороге уже установлены соответствующие знаки.
 
Круговая развязка была предусмотрена проектом реконструкции улицы Ленина от поворота на оптово-торговую базу до улицы Сахалинской. Контракт рассчитан на два года и выполняется в рамках нацпроекта по развитию дорожной сети. На данном этапе закончено обустройство ливневой канализации и инженерных сетей, подготовлено дорожное основание, установлены бордюрные камни; в скором времени начнется асфальтирование.

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