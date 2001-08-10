Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Отопительный сезон в Поронайске стартовал без сбоев

Отопительный сезон в Поронайске стартовал без сбоев

1 октября в Поронайском городском округе стартовал отопительный период 2020/2021. Запуск котельных и заполнение систем отопления теплоносителем произведены коммунальными компаниями в соответствии с графиком.

«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 на центральной районной котельной проведены следующие плановые работы: отремонтирован бункер подачи топлива, вдвое увеличен угольный склад, проведена ревизия оборудования. Работы проведены в соответствии с установленным графиком и сроками. Район готов к отопительному сезону» - добавил генеральный директор МУП «ПКК-1» Денис Толмачев.

Все многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры городского округа подключены к системе теплоснабжения. Во многих домах уже стало теплее, при этом управляющими организациями продолжается работа по регулировке режимов и стравливанию воздуха из внутридомовых систем. Данные работы будут завершены во всех домах в срок до 15 октября, в связи с чем коммунальщики просят жителей района быть терпеливее.

По вопросам надежности теплоснабжения вы можете обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Поронайского городского округа по телефонам 4-14-08, 5-60-03 (доб. 129).

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