Семинары о наблюдении за морскими млекопитающими провел клуб

Клуб «Бумеранг» и группа помощи морским животным «Друзья океана» провели семинары, посвященные правилам поведения при наблюдении за морскими млекопитающим и при оказании им помощи. Мероприятия прошли в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Друзья океана: Дальний Восток» и в партнерстве с ФГБУ «Кроноцкий заповедник» и ФГБУ «Национальный парк «Шантарские острова».

Ведущими семинаров выступили: Григорий Цидулко - консультант реабилитационного центра черноморских дельфинов «Дельфа» и эксперт по китообразным Всемирного Союза Охраны Природы, Михаил Коростелев - основатель туристической компании Team Trip и проекта Whale Watching Russia, Вячеслав Козлов и Анна Голева - представители общественных организаций Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана».

Целью мероприятий было привлечь активных жителей Дальневосточного региона для дальнейшего распространения культуры поведения человека при встрече с морскими млекопитающими в их естественной среде обитания и последующего развития местных групп помощи морским млекопитающим в сотрудничестве с сахалинской группой «Друзья океана».

Всего в семинарах приняли участие около 50 человек. Среди слушателей были туроператоры, судоводители, морские биологи, сотрудники заповедников и научных институтов, представители Росприроднадзора, педагоги, студенты и путешественники.

«Зачем людям давать возможность наблюдать за китами?» и «Что означает ответственный вэйлвочинг?» – эти два вопроса проходили красной нитью на протяжении первого дня семинара. Не раз ведущие упоминали «китовую тюрьму» и, постепенно уходящую в прошлое, индустрию дельфинариев, альтернативой которым выступает вэйлвотчинг – наблюдение за китами в их естественной среде обитания.

В ходе первого дня семинара участникам дали возможность самим разработать рекомендации для проведения туров по наблюдению за китами. Каждую группу снабдили шпаргалками с описанием опорных пунктов, которые помогали действовать в нужном направлении. После активного обсуждения представители групп выступили со своими разработками. В процессе выступлений возникали дискуссии и задавались уточняющие вопросы. В результате участники семинара сформировали основные принципы ответственного вэйлвотчинга, и правила, которых необходимо придерживаться во время проведения подобных туров.

Во второй день семинара участникам рассказали о правилах поведения при встрече с детёнышами тюленей, о действиях при встрече с запутанными китами и тюленями или китообразными, оказавшимися на мели. Ведущие заострили внимание слушателей на том, какую важную роль играет информирование в подобных случаях и как каждый может помочь науке.

Вячеслав Козлов, руководитель группы реагирования «Друзья океана», показал участникам видео из экспедиции по распутыванию морских котиков на острове Тюлений.

- 28 спасенных тюленей за год — это капля в море, но море состоит из капель. Если документировать и показывать людям последствия нашей неосознанной жизнедеятельности, то это заставит задуматься, начать менять свои привычки. А это уже победа, — поделился своим мнением Вячеслав Козлов.

В конце информационных блоков организаторы семинара раздавали слушателям комплекты памяток о рекомендациях по наблюдению за тюленями и китами и о рекомендациях по поведению при встрече с китами, которые запутались в сетях или попали на мель. Этот свод рекомендаций был разработан общественниками с участием российских и международных экспертов в сфере изучения морских млекопитающих специально для туроператоров, сотрудников заповедных территорий, МЧС, судоводителей и всех активных любителей морской природы. Напомним, что памятки доступны так же в электронном виде на сайте www.mmrescue.ru в разделе «Встречи с морскими животными».

Судя по отзывам участников, можно с полной уверенностью сказать, что семинар удался.

- Мы находимся у животных в гостях, это их территория, мы вмешиваемся в их жизнь, мы приходим туда познать эту природу, но мы должны уйти и оставить ее точно такой же, какой она была до нас. Это и есть ответственный экотуризм. В первую очередь необходимо проводить экологическое просвещение для всех, кто развивает туризм и не только. Нужно, чтобы люди приходили и учились тому, как правильно наблюдать за китами. Также нужно создавать региональные правила наблюдения за китами, в соответствии с которыми следует проводить подобные туры и за несоблюдение которых будет соответствующее наказание, – поделился своим мнением Бахт Мавланов, генеральный директор туристической компании «Дальневосточные экспедиции».

— Мне понравилось, что дано много структурированной информации по правилам поведения с китами и ластоногими, по правилам безопасности для туристов, бережному отношению к китам и природе. Люди редко задумываются о своей безопасности, а мы должны заботиться о людях и корректировать их поведение в дикой природе. Все это уложен в четкий план, который очень легко усвоить. Мы хотим перевести эту информацию в печатный формат и будем доносить ее до всех, – сказала Юлия Александрова, директор туристической компании «Shantar Travel».

Многие люди уже пришли к пониманию того, что в первозданном мире природы человек - гость, а не хозяин. Уходили участники семинаров с практическими знаниями того, как поменять вектор отношения к морским животным и морю от потребительского к ответственному и бережному.

— Каждый образованный человек понимает, что морским млекопитающим не место в океанариях и дельфинариях. Нужно менять такое отношение к морским млекопитающим, да и не только к морским, как к какому-то развлечению. Необходимо объяснять людям, что у этих социальных животных есть естественная среда обитания и свои группы, к которым они привязаны, а при отлове эти группы разрушаются. То есть все как у людей. За китообразными и за ластоногими можно наблюдать в естественной среде обитания, но делать это нужно грамотно, организовывать подобные туры должны профессионалы, — сказала Анна Грицук, сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника.

Семинары на подобные темы общественники планируют проводить в Дальневосточном регионе и в будущем. Ближайшее мероприятие состоится на Сахалине уже этой осенью.