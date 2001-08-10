Во всех школах Сахалинской области в ближайшее время проведут родительские собрания
Во всех школах Сахалинской области в ближайшее время проведут родительские собрания. Главная тема – распространение коронавирусной инфекции. Цель собраний – выбрать оптимальную форму обучения после каникул. Их участниками станут представители родительской общественности и педагоги. Решения в каждом образовательном учреждении будут приниматься индивидуально, в зависимости от эпидобстановки в том или ином районе и населенном пункте.
Во внимание примут такие факторы, как общее количество заболевших, возможность разделить классы на группы, число обучающихся.
Ориентировочно родительские собрания проведут во вторник, 13 октября и в среду, 14 октября. В ходе них будет озвучена и принята к сведению информация Роспотребнадзора о нарастании «второй волны» инфекции, коллективы рассмотрят существующие угрозы, связанные с пандемией коронавируса, а также возможные последствия решений, которые будут приниматься. Среди вариантов – очное или дистанционное обучение, продление каникул в связи со «второй волной» инфекции.
– Дело в том, что Министерство просвещения России ведет строгий учет количества учебных часов, предусмотренных учебным планом. Чтобы не выбиваться из рамок норматива и не уходить позже на летние каникулы, мы предлагаем обсудить все вопросы в формате родительских собраний. Чтобы каждая школа приняла индивидуальное решение – какой вариант лучше для школьников, родителей и не нарушает учебный процесс, – сказала Анастасия Киктева, министр образования региона.
Напомним, с сегодняшнего дня сахалинские школьники уходят на досрочные каникулы. Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Период отдыха школьников – с 12 по 18 октября.
На Сахалине и Курилах вновь вступили в силу ограничения по числу участников культурно-массовых и спортивных мероприятий. В закрытом помещении запрещается собирать вместе более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с условием соблюдения социальной дистанции.
Сахалинцам в возрасте 65+ рекомендовано оставаться дома. В поликлинику следует приходить только по приглашения врача.
На островах продолжает действовать масочный режим. В торговых центрах, магазинах, на транспорте необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты. По торговым точкам и учреждениям сферы обслуживания проходят профилактические рейды. За несоблюдение масочного режима нарушителям грозят штрафы.
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