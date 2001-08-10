Более 40 тысяч тонн картофеля уже заложили на хранение в Сахалинской области
Более 40 тысяч тонн картофеля уже заложили на хранение в Сахалинской области. В тройке лидеров по урожайности – АО «Совхоз Тепличный», АО «Совхоз Южно-Сахалинский» и АО «Совхоз Заречное», соответственно – 400, 300 и 275 центнеров с гектара.
По Сахалинской области убрано 85 процентов площадей, занятых картофелем. Крупные аграрные предприятия уже завершили полевые работы, остальные сельхозпроизводители и фермеры продолжают уборку «второго хлеба», пока позволяет благоприятная погода. До конца октября планируется заложить в хранилища не менее 42 тысяч тонн картофеля.
Островные сельхозпредприятия взяли хороший темп и по уборке других видов овощей. Коллектив «Тепличного» поместил на хранение более 360 тонн моркови и около 500 тонн свёклы. Динамично работает совхоз «Южно-Сахалинский»: свыше 120 тонн моркови и свыше 1000 тонн свёклы. К уборочным работам на овощных полях приступили и труженики СПК «Соколовский»: уже убрано более 4 тонн моркови и более 2 тонн свёклы. Также свыше 4 тонн моркови и почти столько же свёклы собрал коллектив ООО «Мурлия».
Планку первенства по урожайности держат АО «Совхоз «Тепличный» – 600 ц/га моркови, 400 ц/га свёклы и АО «Южно-Сахалинский» – 400 ц/га и 350 ц/га, соответственно.
Завершится уборочная кампания сбором белокочанной капусты поздних сортов созревания и пекинской капусты.
Часть урожая сразу поступает в торговую сеть, чтобы обеспечить потребность сахалинцев и курильчан в свежих овощах. Стоит отметить, что в розничной сети стоимость корнеплодов местного производства за последнюю неделю снизилась. Так, например, морковь подешевела на 3 рубля, и ее средняя цена составляет 40 рублей за килограмм. Стоимость свёклы упала на 5 рублей и составляет в среднем 34 рубля. Картофель в сахалинской розничной сети сегодня можно в среднем приобрести за 34,3 рубля за килограмм.
Итоги уборочной кампании подведут в торжественной обстановке в ноябре.
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