На Сахалине запустили в эксплуатацию современный доильный зал
Новое оборудование, способное обеспечить максимальное качество молока, заработало на животноводческой ферме резидента территории опережающего социально-экономического развития «Южная».
Инвестпроект по созданию животноводческого комплекса реализуется при поддержке островного правительства и «Корпорации развития Сахалинской области». Сегодня на ферме в окрестностях села Троицкое на юге Сахалина содержится почти 2400 голов крупного рогатого скота голштинской породы. Из них – 1285 животных – дойное стадо. По данным областного министерства сельского хозяйства и торговли, треть молока, которое сегодня дают крупные сельхозпредприятия региона, производит ферма «Грин Агро-Сахалин».
– В Сахалинской области сформирована гибкая система мер поддержки сельского хозяйства, рассчитанная как на крупных сельхозтоваропроизводителей, так и на небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, – сказал Алексей Белик, председатель правительства островного региона. – Эта работа приносит результат. Например, сегодня почти 60 процентов молока и молочной продукции на островном рынке – местная продукция. Еще год назад этот показатель составлял около 50 процентов. Также важно обеспечить максимально высокое качество продукции, которая попадает на стол наших земляков. Добиться этого позволяет внедрение в сельском хозяйстве самых современных технологий.
Доильный зал «Карусель», запущенный на ферме «Грин Агро-Сахалин», – это круговая платформа диаметром почти в 23 метра, установленная на бетонном основании. Одновременно на ней может проходить дойка 72 животных. Процесс происходит следующим образом. Корова заходит на «Карусель» и занимает отдельную ячейку. Доярка моет вымя, и устанавливает доильный аппарат. За один оборот «Карусели» корова отдает все молоко и после мойки покидает установку.
– Животных никто не гонит на дойку, – рассказала Наталья Баранова, руководитель животноводческого комплекса. – Все сделано для того, чтобы процесс был максимально комфортным. А когда корова спокойна, она и болеет меньше, и молока дает больше.
Процесс доения на ферме максимально автоматизирован. Без всякого вмешательства человека система после каждого животного стерилизует доильный аппарат.
– Благодаря современному доильному оборудованию негативное влияние человеческого фактора сводится к минимуму, – сказал исполнительный директор «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта. – Сотрудник может забыть, что доильный аппарат нужно помыть. Или сделать это спустя рукава. В результате качество молока упадет. А современная компьютерная система, следящая за работой доильного зала, ничего не забывает. И она сразу же подаст сигнал в случае нарушения технологии. После дойки молоко охлаждается и через фильтры поступает в танк-накопитель. Оно не соприкасается с окружающей средой, поэтому риск загрязнения сведен к минимуму.
Контроль за качеством молока, полученного с помощью «Карусели», в постоянном режиме ведет лаборатория хозяйства.
– Мы проверяем, сколько в молоке белка, жира, – рассказывает Анна Басыня, начальник участка производства молока. – По этому показателю можно судить, в каком состоянии здоровье животных, насколько хорошо их кормят. Техника далеко ушла от тех времен, когда доярки сами носили доильные аппараты, вручную мыли их, сами переливали и процеживали молоко.
Основная особенность фермы «Грин Агро-Сахалин» – всеобъемлющая компьютеризация производства. Система в ходе дойки запоминает, сколько молока дала каждая корова. Информация сразу же попадает в базу данных, где хранятся сведения о перенесенных заболеваниях, надоях, рожденных телятах. Сюда же в режиме онлайн поступают данные с ошейников, которые носят все животные – и взрослые, и новорожденные телята. Это своего рода аналоги популярных фитнес-браслетов. Ошейники передают информацию о состоянии здоровья животных. В результате ветеринары могут своевременно узнать о начинающихся родах, скорректировать питание в случае необходимости, назначить курс лечения.
Скорость вращения «Карусели» – шесть оборотов в час. За сутки через нее дважды проходит все дойное стадо хозяйства.
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