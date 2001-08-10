Реконструкцию маяка Анива проведут под контролем Министерства обороны РФ. В ближайшее время военное ведомство предоставит в региональное агентство по туризму расчетно-сметную документацию, исходя из которой будут определены сроки реконструкции объекта.

Ранее маяк Анива обследовала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители островного правительства, минобороны и других заинтересованных сторон. Специалисты из Москвы и Хабаровска в течение нескольких дней тщательно обследовали маяк на предмет повреждений и составили подробный отчет с рекомендациями по восстановительным работам.

Эксперты, понимая всю сложность ситуации, пришли к выводу, что в целях безопасности и исключения дополнительных нагрузок на объект, нужно ограничить доступ на него туристов. О необходимости сокращения количества экскурсий на маяк туроператорам уже сообщало агентство по туризму.

В ближайшее время объект посетит еще одна группа специалистов, чтобы произвести комплексное детальное (инструментальное) обследование маячной башни, совмещенной с жилыми и техническими помещениями, и определить степень износа ограждающих и несущих конструкций. По результатам будет выдано заключение о техническом состоянии объекта. На время проведения работ доступ на маяк для посетителей закроют.

– Самое важное в вопросе реконструкции маяка Анива – не навредить объекту исторического, архитектурного и туристического наследия. Все решения должны быть хорошо взвешенными и принятыми с учётом мнения профессионалов реставрационного дела. Работы осложняются тем, что необходимо правильно подобрать материалы, продумать логистику их доставки и другие нюансы. Поскольку объект находится в ведении минобороны, принимать решения без участия военного ведомства мы не можем, – рассказал руководитель агентства по туризму Сахалинской области Валерий Дубровский.

Агентство по туризму призывает сахалинцев, гостей острова и туроператоров региона с пониманием отнестись к ситуации и на время исключить посещение маяка Анива из своих туристических маршрутов. Это поможет предотвратить дальнейшие разрушение одного из главных символов региона, а значит, ускорить впоследствии процесс по его восстановлению.