Администрация Южно-Сахалинска нацелена на развитие территории нынешнего военного госпиталя
Историческое здание на улице Чехова и прилегающая к нему территория интересна городу, и мэрия нацелена на то, чтобы это место было обустроено для горожан. Работа в этом ключе ведется при поддержке мэра Сергея Надсадина.
Это решение во многом продиктовано тем, что в центральной части Южно-Сахалинска ввиду исторически сложившейся застройки сегодня не так много мест для отдыха и культурного времяпровождения горожан и гостей островной столицы. Неоднократно в мэрию с различными предложениями по обустройству подобных зон обращались общественники, художники, архитекторы и просто неравнодушные к развитию Южно-Сахалинска люди.
Напомним, сейчас в областном центре строится новый военный госпиталь, который будет располагаться на улице Украинской в районе железнодорожной больницы. Сдача объекта запланирована на 2021 год.
По информации департамента архитектуры планируется, что передача здания старого военного госпиталя в собственность муниципалитета произойдет, когда новое сдадут в эксплуатацию. После этого мэрия подаст заявку на внесение здания, построенного во времена губернаторства Карафуто, в список объектов культурного наследия Сахалинской области, а также планирует развернуть на этой территории полноценный культурно-исторический центр.
Также в планах администрации - провести реставрацию здания и общее благоустройство с сохранением зеленых насаждений. Кроме того, на территории откроют полноценную концертную площадку для проведения мероприятий под открым небом, а также выставочную галерею. Ожидается, что это историческое здание станет точкой притяжения для южносахалинцев и гостей города.
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