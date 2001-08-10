Сахалинцев приглашают на «Ночной забег»

"Ночной забег" снова пройдет в Южно-Сахалинске. Массовый старт состоится вечером 24 октября, но перед этим участников ждет разминка. Начало в 19:30.

Любители бега преодолеют маршрут от площади Славы до средней станции "Горного воздуха". Организаторы обеспечат участников налобными фонариками для безопасности, а на финише спортсменов будут ждать угощения и горячий чай.

Как отмечают в областном Минспорта, принять участие в забеге может любой желающий от 7 до 64 лет, для этого потребуется медицинское заключение. А для несовершеннолетних участников еще и письменное разрешение от родителей. Пройти регистрацию можно по ссылке

Южносахалинцам старше 65 лет рекомендуют воздержаться от забега из-за эпидобстановки.

Пройти регистрацию для участия в забеге можно по ссылке.