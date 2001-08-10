Формат обучения школы Южно-Сахалинска выберут индивидуально

В школах Южно-Сахалинска началась подготовка к родительским собраниям, на которых будет принято решение о формате обучения после окончания каникул. Они пройдут 13 и 14 октября.

Как рассказал заместитель департамента образования областного центра Леонид Тамонов, большинство собраний будет проведено онлайн как в общешкольном, так и в общеклассном формате. Проведение собраний очно возможно, если количество участников не превышает 50 человек. На обсуждение дальнейшей формы обучения помимо руководства школ, родителей и педагогов, пригласят специалистов Роспотребнадзора, которые ответят на вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

– Мы организовали мониторинг заболеваемости, чтобы оценить санитарно-эпидемиологическую обстановку и принять наиболее оптимальное решение для каждого образовательного учреждения города. Предполагаем, что в школах, где рост заболеваемости невысокий, будет оставлена очная форма обучения, в других - решат перейти на дистанционку или выберут смешанный формат, когда, к примеру, одни классы учатся очно, а другие - дистанционно, – рассказал Леонид Тамонов. – В любом случае будут максимально учтены интересы всех участников образовательного процесса.

Объявления с подробной информацией о собраниях будут опубликованы на сайтах образовательных учреждений. Также родителей оповестят о них посредством «Сетевого города», социальный сетей и мессенджеров.