Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2020
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители аварийных домов Сахалинской области платят за отопление вдвое меньше

Жители аварийных домов Сахалинской области платят за отопление вдвое меньше

Жители аварийных домов Сахалинской области платят за отопление вдвое меньше. Такое право получили около 20 тысяч человек – жители многоквартирных домов, которые имеют централизованное теплоснабжение и признаны аварийными.

Решение снизить плату за коммунальную услугу в половину год назад принял глава региона Валерий Лимаренко по предложению сахалинцев и курильчан.

Сниженные нормативы применяют ресурсоснабжающие предприятия в каждом районе автоматически, без обращения граждан.

Как отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, к примеру, размер платы за отопление в квартире площадью 54 квадратных метра в аварийном двухэтажном доме в Южно-Сахалинске, без прибора учета, по нормативу составил бы 3 826,56 рубля. С учетом применения сниженного норматива в квитанции должна стоять сумма 1913,28 рубля.

Для компенсации недополученных доходов коммунальщикам власти предусмотрели субсидию. По состоянию на 30 сентября она составляет 140 миллионов рублей.

Сегодня на Сахалине и Курилах официально признано аварийным около полумиллиона квадратных метров жилья. Область должна стать первым субъектом в России, который полностью выполнит программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Регион также готовится получить статус пилотного в реализации новой федеральной программы по расселению аварийного жилфонда.

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