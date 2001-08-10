Жители аварийных домов Сахалинской области платят за отопление вдвое меньше
Жители аварийных домов Сахалинской области платят за отопление вдвое меньше. Такое право получили около 20 тысяч человек – жители многоквартирных домов, которые имеют централизованное теплоснабжение и признаны аварийными.
Решение снизить плату за коммунальную услугу в половину год назад принял глава региона Валерий Лимаренко по предложению сахалинцев и курильчан.
Сниженные нормативы применяют ресурсоснабжающие предприятия в каждом районе автоматически, без обращения граждан.
Как отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, к примеру, размер платы за отопление в квартире площадью 54 квадратных метра в аварийном двухэтажном доме в Южно-Сахалинске, без прибора учета, по нормативу составил бы 3 826,56 рубля. С учетом применения сниженного норматива в квитанции должна стоять сумма 1913,28 рубля.
Для компенсации недополученных доходов коммунальщикам власти предусмотрели субсидию. По состоянию на 30 сентября она составляет 140 миллионов рублей.
Сегодня на Сахалине и Курилах официально признано аварийным около полумиллиона квадратных метров жилья. Область должна стать первым субъектом в России, который полностью выполнит программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Регион также готовится получить статус пилотного в реализации новой федеральной программы по расселению аварийного жилфонда.
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Новости общества Сахалина и Курил
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