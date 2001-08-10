Поронайцы смогут возместить затраты перевода автомобиля на природный газ

В Администрации Поронайского городского округа прошел круглый стол на тему использования природного газа в качестве моторного топлива. Специалисты объяснили все тонкости перехода на более экологичное газомоторное топливо. Любой желающий может пере­вести своё автотранс­портное средство на газ, воспользовавшись госпрограммой.

Субсидирование сводится к возмещению затрат на переоборудование автотранспортных средств, не старше 20 лет, специализированными сервисами. Перед установкой необходимо получить разрешение ГИБДД на переоборудование, после чего пройти техосмотр и внести изменения в паспорт технического средства. Субсидия направлена на частичные компенсационные выплаты гражданам, связанные с возмещением расходов по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо в период 2020 - 2025 гг. в размере 100% стоимости услуг, но не более 150 тысяч рублей. Размер субсидии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 70% стоимости, но не более 150 тысяч рублей и не более 1,5 миллионов рублей на одного заявителя в течение финансового года.

На сегодняшний день муниципалитетом заключены контракты на приобретение передвижного автомобильного газового заправщика и обустройство специализированной площадки под его установку. После ввода газового заправщика в эксплуатацию Администрацией Поронайского городского округа начнется прием заявок на переоборудование автотранспортных средств на газомоторное топливо. Информация о дате и времени приёма заявок будет размещена дополнительно.