Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2020
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13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жительнице Поронайска вручили медаль «За верность Северу»

Жительнице Поронайска вручили медаль «За верность Северу»

Советник управления коренных малочисленных народов севера Правительства Сахалинской области Ольга Кутайбергей, председатель Местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Поронайского района Оксана Орлова и и.о. директора Департамента Администрации Поронайского городского округа Наталья Королева наградили медалью «За верность Северу» Резник Светлану Михайловну.

Светлана Михайловна долгое время возглавляла Местную общественную организацию коренных малочисленных народов Севера, принимала активное участие в общественно-политической жизни г. Поронайска, внесла большой личный вклад в защиту прав и интересов, сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, отстаивала интересы коренных малочисленных народов Севера на областных и региональных съездах.  

Коллеги выразили слова благодарности за многолетний плодотворный труд и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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