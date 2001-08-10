Сахалинцам и курильчанам разъясняют правила переноса капремонта дома на более ранний срок
Жилищным кодексом РФ предусмотрена возможность переноса срока капитального ремонта дома на более ранний срок, чем запланировано в региональной программе.
Как рассказала начальник отдела реализации программы капитального ремонта регионального оператора Юлия Прядеха, решение об этом принимает орган местного самоуправления.
«Для этого необходимо направить в администрацию муниципального образования копию протокола общего собрания собственников с решением о переносе срока капитального ремонта на более ранний. Алгоритм дальнейших действий диктуется постановлениями правительства Сахалинской области № 258 от 02.06.2014 и № 368 от 24.07.2013. Местные власти рассматривают поступившее обращение и проводят обследование данного дома, после чего уже решают принимают решение о необходимости переноса срока проведения капитального ремонта на более ранний», - пояснила Ю. Прядеха.
По ее информации, вопросы формирования и актуализации региональной программы и планов ее реализации (в соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса РФ и ст. 6 Закона Сахалинской области от 15.07.2013 №76-ЗО) отнесены к полномочиям органов местного самоуправления и министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
Фонд капремонта многоквартирных домов Сахалинской области является региональным оператором, который только исполняет региональную программу капитального ремонта.
«У регионального оператора нет полномочий самостоятельно принимать решения о необходимости проведения капитального ремонта, переносе срока его проведения и внесении изменений в региональную программу, а также краткосрочный план ее реализации», - заключила Ю. Прядеха.
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