Дрон для эвакуации потерявшихся людей появится в России к 2023 году

Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта разработки российского ОКБ "Авиарешения", изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов и опрыскивания земель, сможет применяться при спасении людей через систему спутниковой навигации. Данная версия беспилотника будет готова к 2023 году, заявил РИА Новости гендиректор компании Дмитрий Арсентьев.

"Новая платформа находится на стадии раннего проектирования, рассчитываем получить её "в железе" к 2023 году. В будущем она позволит эвакуировать человека из любой безлюдной местности: поля, лесного массива или даже болота. Решение позволит провести эвакуацию намного быстрее и без использования дополнительных человеческих ресурсов", — сказал он.

Арсентьев пояснил, что для поиска людей уже активно используются малые дроны, но когда человек находится, к нему отправляют экспедицию, которая может добираться до него от несколько часов до нескольких суток.