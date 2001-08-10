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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Дрон для эвакуации потерявшихся людей появится в России к 2023 году
Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта разработки российского ОКБ "Авиарешения", изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов и опрыскивания земель, сможет применяться при спасении людей через систему спутниковой навигации. Данная версия беспилотника будет готова к 2023 году, заявил РИА Новости гендиректор компании Дмитрий Арсентьев.
"Новая платформа находится на стадии раннего проектирования, рассчитываем получить её "в железе" к 2023 году. В будущем она позволит эвакуировать человека из любой безлюдной местности: поля, лесного массива или даже болота. Решение позволит провести эвакуацию намного быстрее и без использования дополнительных человеческих ресурсов", — сказал он.
Арсентьев пояснил, что для поиска людей уже активно используются малые дроны, но когда человек находится, к нему отправляют экспедицию, которая может добираться до него от несколько часов до нескольких суток.
Новый дрон будет оборудован специальным креплением, способным поднять в воздух и перевезти человека весом до 200 килограмм. Единственным ограничением пока остается состояние здоровья. Если эвакуируемый ранен или ограничен в движении, то ему потребуется врач. Однако даже в этом случае платформа сможет перенаправить в местонахождения пропавшего человека специалиста скорой помощи. В случае если помощь может быть оказана на месте, эвакуация будет происходить совместно с доктором.
"В подобных ситуациях новая платформа является более эффективным средством, чем традиционные инструменты - вертолёты или наземные поисковые операции. Несмотря на относительно крупные размеры, взлёт не требует особых условий - ему не нужна полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Также дрон способен зависнуть на безопасном расстоянии от земли. Кроме того, благодаря особой конструкции БЛА, аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров. Это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Арсентьев сообщал РИА Новости, что дрон разработки "Авиарешений" можно применять в задачах логистики и почтовой доставки в российской глубинке, для работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения беспилотник даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.
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Новости общества Сахалина и Курил
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