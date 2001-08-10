В Южно-Сахалинске запустили экспериментальный проект по освещению пешеходных переходов

Экспериментальный проект по обустройству контрастного освящения на пешеходных переходах запустили в областном центре. Мероприятия реализуются совместными силами центра городского развития, МУП "Электросервис" и ГИБДД.

Эксперимент осуществляется в рамках мастер-плана по повышению безопасности дорожного движения и снижению ДТП с участием пешеходов «Добрая улица». Он основан на современных международных стандартах по освещению дорожных участков. На данный момент уже смонтированы три из четырех пилотных площадок: пешеходный переход на площади Славы, а также возле онкологической и городской больниц. На этой неделе обустроят последний, четвертый переход у площади Победы.

— Наша задача обеспечить хорошую и современную подсветку по международным стандартам не только пешеходного перехода, но и самих пешеходов. Также освещение должно быть и на подступах к переходу, чтобы людей было видно заблаговременно, — рассказал директор центра развития городской среды Василий Вишневский.

Цвет лампы пешеходного перехода выбирается в зависимости от освещения улицы в целом. Если она выполнена в теплых тонах, то переход должен быть подсвечен холодным цветом. Если основной цвет холодный, то пешеходный участок соответственно оформляется в теплых цветах.

С целью подбора максимально удобного освещения сейчас производится анализ работы установленных ламп. Замеры снимаются в разное время суток и в различных погодных условиях. По итогу эксперимента центром развития городской среды будут даны методологические рекомендации муниципалитету по содержанию и проектированию городских улиц.