Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2020
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Южносахалинец звонил людям, а затем воровал кейсы их автомобилей
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Плановое отключение воды в 4 микрорайоне Южно-Сахалинска перенесли

Плановое отключение воды в 4 микрорайоне Южно-Сахалинска перенесли

Объявленное ранее отключение холодной воды, которое должно было произойти в 4 микрорайоне 15 октября, отменено. Ремонтные работы на сети водопровода перенесены на 27 октября. В связи с этим в этот день с 9.30 до 18.00 часов будет отключена подача холодной воды:

  • район ул. Сахалинская - Комсомольская - Хабаровская - пр. Мира;
  • ул. Леонова, 40;
  • пр. Коммунистический, 22;
  • ул. Сахалинская, 6, 8;
  • ул. Фабричная, 36, 38.

Также в связи со слабым давлением будет ограничена подача холодной воды на верхние этажи (6 - 10 этажи) в следующих домах: 

  • ул. Фабричная, 14а;
  • ул. Озерная, 2а, 2Б;
  • ул. Детская, 18а.

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