Плановое отключение воды в 4 микрорайоне Южно-Сахалинска перенесли

Объявленное ранее отключение холодной воды, которое должно было произойти в 4 микрорайоне 15 октября, отменено. Ремонтные работы на сети водопровода перенесены на 27 октября. В связи с этим в этот день с 9.30 до 18.00 часов будет отключена подача холодной воды:

район ул. Сахалинская - Комсомольская - Хабаровская - пр. Мира;

ул. Леонова, 40;

пр. Коммунистический, 22;

ул. Сахалинская, 6, 8;

ул. Фабричная, 36, 38.

Также в связи со слабым давлением будет ограничена подача холодной воды на верхние этажи (6 - 10 этажи) в следующих домах: