Стать участниками форума «Молодые семьи» приглашают сахалинцев
Региональный форум «Молодые семьи» пройдет в Южно-Сахалинске. Его участники пройдут тренинги и семинары от экспертов, психологов, педагогов. Сейчас идет прием заявок от желающих. Участие в форуме бесплатно.
Образовательная площадка состоится в Южно-Сахалинске. Спикеры форума расскажут об особенностях психологии молодых родителей и их детей, обучат основам педагогики и воспитания, поделятся инструментами для налаживания доброжелательной и здоровой атмосферы в семье. Молодые мамы узнают, как справиться с послеродовой депрессией и эмоциональным выгоранием, как пройти послеродовое восстановление и найти ресурсы для самореализации в декрете.
Так же, в программе форума предусмотрены мастер-классы:
- «Игровые методики развития речи»;
- «Осознанное потребление: принципы жизни без отходов»;
- «Купание без слез. Мягкое закаливание с рождения»;
- «Вкусное детство без сахара, полезные сладости»;
- «Тайм-менеджмент. Как все успевать».
Для мужчин будет организована работа отдельного зала, где они смогут посетить тренинг на тему: «Мужской разговор: 9 измерений мужского успеха».
Завершит форум видео-лекция с участием психолога-консультанта в сфере личностного развития и семейных отношений Алексея Бабаянца, г. Москва.
Организатор мероприятия - Сахалинский молодежный ресурсный центр при поддержке Агентства по делам молодежи и центра поддержки отцовства, материнства и детства «Семейная Азбука».
Заявки на участие принимают до 16 октября. Ее можно подать по ссылке https://forms.gle/XcGsExRwNdvck5W87. В связи с действующими в Сахалинской области ограничениями, количество мест ограничено.
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