Осенняя сессия детской экошколы «Зелёный остров» прошла в «Чайке»
Свыше 30 школьников из 11 районов области приняли участие в осенней сессии областной экологической школы «Зелёный остров», проходившей со 2 по 8 октября на базе санатория «Чайка» (Холмский район).
Впервые за долгое время на сессию приехали дети с Курильских островов. Юных экологов ожидали обширная образовательная программа, эко-экскурсии, оздоровительные и культурно-развлекательные мероприятия.
Образовательная программа сессии включала в себя изучение основ экологии как науки, исследование флоры и фауны Сахалина, наблюдение за животными и птицами, нуждающимися в защите. В первые дни ребята познакомились со спецификой научно-исследовательской деятельности и узнали, как правильно разработать и защитить свой экологический проект. А чтобы помочь юным экологам раскрепоститься и смело выступать перед аудиторией, для них провели коммуникативные тренинги, направленные на развитие личностного роста.
– Умение уверенно защитить свой проект и отстаивать собственную позицию является одним из основополагающих в нашей жизни, – считает участник школы «Зелёный остров» Владислав Ковецкий. – Из детских работ мне особенно понравились проекты «Российского движения школьников», они были разнообразные и очень интересные.
Целую неделю для проведения исследований ребята выходили на экологические тропы, где растут краснокнижные растения Сахалина. Школьники работали в лесополосе и на побережье Татарского пролива, собирали гербарий и наблюдали за поведением диких животных и птиц.
– Как только мы приехали на сессию «Зелёный остров», сразу приступили к делу. Вышли на экскурсию к морю, чтобы изучить местную флору и фауну. В ходе прогулки собирали мальков, рассматривали лягушат и других земноводных. Было очень весело и познавательно, – делится впечатлениями ученица Анна Абрамова.
После того как ребята собрали необходимый материал, педагоги провели для них лабораторные работы.
Увлекательной частью мероприятия стали выездные экскурсии на станцию юных натуралистов. Здесь экологов ждали забавные грызуны, ручной заяц, попугаи и другие обитатели живого уголка. А в ботаническом саду станции ребятам рассказали, как правильно выращивать сельскохозяйственные культуры и цветы.
В завершении выездного мероприятия флорист Виктор Тюрин провёл для юных экологов мастер-класс по икебане в стиле «Морибана».
Далее ребят ждала экскурсия в Холмский муниципальный естественнонаучный музей. Там юные экологи ознакомились с уникальными морскими животными, рыбами и птицами, населяющими моря и береговые территории Сахалинской области, узнали много интересного про особенности строения и поведения живых организмов в природе.
– В этой поездке мы узнали, какие виды животных, обитают в Холмском районе, какие из них находятся в Красной книге. Благодаря таким проектам, как «Зелёный остров», мы учимся заботиться о природе своего края, – рассказал участник мероприятия Дима Морсковский. – Самое простое – это убрать мусор вдоль речек, в лесу, помочь животным, если они в этом нуждаются. Теперь я знаю, как делать это правильно, и могу поделиться опытом с другими ребятами, показать им пример и даже организовать экологическую акцию.
Гостями экошколы традиционно стали руководители экологического центра «Родник» Александра Зацаринная и туристско-экологического клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева. Они провели для ребят интерактивные занятия на темы «Эко-привычки» и «Идентификация сивучей».
– Общественные экологические организации Сахалина непременно должны сотрудничать с ребятами из экошколы «Зелёный остров», – подчёркивает Валентина Мезенцева. – Общественники имеют многолетний опыт решения экопроблем на территории области. Они способны поделиться своими знаниями с молодым поколением, которое продолжит заботиться о природе нашего края, добиваться её сохранения и защиты.
На встречах с общественниками и педагогами ребята узнали об экологических акциях по очистке от мусора, спасении тюленей и китов и других важных экологических проектах.
– Я узнал, например, что «Бумеранг» помогает морским обитателям и даже разработала специальный проект «Защитники моря», – рассказал учащийся Егор Краснов. – В школе «Зелёный остров» мы тоже учимся создавать свои экологические проекты, и надеюсь, что они станут не менее важными.
Помимо обучающей программы, для ребят были организованны культурно-массовые мероприятия, занятия спортом и оздоровительный отдых в соляных шахтах.
Напомним, в экологической школе «Зелёный остров» обучаются по программе естественнонаучного направления старшеклассники – победители школьных, городских и районных олимпиад по экологии и биологии, а также активисты различных профильных объединений, секций, клубов. Школа реализуется Министерством образования Сахалинской области с 1995 года и проходит на базе ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы».
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