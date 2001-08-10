Ведется прием заявок на участие в конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска»
Администрация Южно-Сахалинска до 5 ноября (включительно) ведет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2020 года.
Принять участие в конкурсе могут граждане и юридические лица, которые в течение календарного года осуществляли на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» благотворительную, добровольческую или волонтерскую деятельность и безвозмездно или на льготных условиях оказывали различную помощь горожанам и организациям, в том числе финансовую, имущественную и т.д.
Традиционно конкурс проводится по номинациям: «Социальный партнер», «Общественное признание», «Мастер добрых дел» и «Дебют» - для участника впервые принимающего участие в конкурсе.
Победитель в номинации «Общественное признание» будет определен жителями города по результатам интерактивного голосования на официальном сайте администрации областного центра, которое состоится в ноябре.
Подать заявку могут благотворители или добровольцы, горожане или организации, которым была оказана поддержка, а также представитель третьей стороны, принимавшей участие в осуществлении благотворительной деятельности.
Документы для участия в конкурсе принимаются департаментом экономического развития по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, оф. 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). Телефон для справок: 300594 (доб. 5, 1).
Дополнительная информация о порядке и условиях проведения конкурса, а также форма заявки размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1159.
Напомним, конкурс «Благотворитель города Южно-Сахалинска» проводится уже более десяти лет в целях поддержки благотворительных инициатив, а также выражения публичной благодарности гражданам и юридическим лицам, осуществляющим благотворительную деятельность.
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