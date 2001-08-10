Травматологи Южно-Сахалинска осваивают высокотехнологичные операции на плечевом суставе
Современные методики реконструктивных операций внедряют в городской больнице имени Ф.С. Анкудинова. Мастер-классы по артроскопической хирургии для островных коллег проводит врач травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна Роман Симогаев. В течение четырех дней он проведет 12 операций.
– Реконструктивные операции позволяют восстановить функцию плечевого сустава и вернуть людей к активному образу жизни, – говорит специалист. – В городской больнице Южно-Сахалинска есть все необходимое, чтобы проводить такие манипуляции собственными силами – опытные специалисты, хорошее оборудование и современные импланты.
Операция проводится малоинвазивным способом – без разрезов. В области сустава делают несколько проколов, вводится специальный прибор – артроскоп, который позволяет рассмотреть сустав изнутри, вывести изображение на монитор и с ювелирной точностью провести коррекцию патологии. После такой операции восстановительный период для пациента сокращается в разы.
– Ранее такие оперативные вмешательства в нашем отделении выполнялись только на колене. Теперь сможем оперировать пациентов с патологиями плечевых суставов. Первые шаги выполняем под надзором опытного специалиста, перенимаем его опыт, – отметил врач-травматолог-ортопед городской больницы Алексей Ким.
Травмы и заболевания плечевых и коленных суставов чаще всего встречаются у людей, ведущих активный образ жизни, и профессиональных спортсменов. Основанием обратиться за хирургической помощью могут стать врожденные нарушения, бытовые повреждения, травмы, полученные в ДТП. Евгения Валько на операционный стол привела травма, полученная 22 два года назад.
– Много лет меня ничего не беспокоило, но недавно началось обострение, что привело к ограничению движения в плечевом суставе. Можно сказать, что мне повезло, представилась возможность стать пациентом врача одной из лучших клиник в этой сфере. Немного переживаю за исход операции, но надеюсь на лучшее, – поделился мужчина.
Отметим, артроскопические операции в южно-сахалинской городской больнице успешно проводят на протяжении пяти лет. Ранее в лечебном учреждении успешно внедрили высокотехнологичные методы лечения тазобедренных и коленных суставов.
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