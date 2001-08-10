Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2020
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Южносахалинец звонил людям, а затем воровал кейсы их автомобилей
13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Остановку авто на улице Горького в Южно-Сахалинске временно запретят из-за возложения цветов

Остановку авто на улице Горького в Южно-Сахалинске временно запретят из-за возложения цветов
Парковку на улице Горького в Южно-Сахалинске временно запретят.
 
Как сообщает пресс-служба администрации города, с 19.00 14 октября до 12.00 15 октября стоянка и остановка транспорта с восточной стороны улицы Горького (площадь Славы) будет временно ограничена.
 
Это связано с проведением мероприятий, связанных с возложением цветов к Вечному огню.

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