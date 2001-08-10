Остановку авто на улице Горького в Южно-Сахалинске временно запретят из-за возложения цветов

Парковку на улице Горького в Южно-Сахалинске временно запретят.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 19.00 14 октября до 12.00 15 октября стоянка и остановка транспорта с восточной стороны улицы Горького (площадь Славы) будет временно ограничена.

Это связано с проведением мероприятий, связанных с возложением цветов к Вечному огню.