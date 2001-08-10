Пенсионный фонд разъясняет: кому положена надбавка при достижении 80 лет

Более 5,5 тысяч рублей прибавки к пенсии за счет увеличения фиксированной выплаты будут получать амурчане, кому в 2020 году исполнится 80 лет. Сумма разнится, в зависимости от района проживания. Самую высокую прибавку – более 8,5 тыс. рублей получат к своему 80-летию те, кто выработал северный стаж. Исключение составляют инвалиды 1 группы и II группы 3 степени , у которых фиксированная выплата уже увеличена ранее с момента установления инвалидности, независимо от возраста.

При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Такой порядок ведется еще с советских времен. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 руб.

Пенсионеры, проживающие:

- в центральных и южных районах Амурской области, по достижении 80 лет получат прибавку 5686,25 руб.,

- в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах, а также выработавшие 20 лет стажа в местностях, приравненных к Крайнему Северу и проживающие в любом населенном пункте – 7392,13 руб.,

- выработавшие 15 лет стажа в районах Крайнего Севера и проживающие в любом населенном пункте – 8529,38 руб.

Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего месяца.

Кроме того, пенсионер по достижению 80 лет может обратиться в Пенсионный фонд за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по уходу . Положена она в случае, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Выплата составляет 1440 - 1560 рублей, в зависимости от районного коэффициента.

Выплата оформляется по месту нахождения пенсионного дела пожилого человека. Соответствующие заявления должны написать как пенсионер*, так и ухаживающий** человек. Также в клиентскую службу ПФР необходимо предоставить оба паспорта, трудовые книжки ухаживающего (при наличии) и пенсионера, а в случае его обучения по очной форме в образовательном учреждении - справку этого учреждения.

В период сложной эпидемиологической обстановки согласие пенсионера осуществлять за ним уход специалисты ПФР принимают по телефонам регионального колл-центра 8 800 600 02 38 или (4162) 202-400 , а также по номерам горячих линий подразделений Пенсионного фонда в области. Подобное обращение тут же актируется и принимается в работу.

Компенсационную выплату пенсионер получает вместе с пенсией, а затем выдает деньги своему помощнику. Важно, что при устройстве помощника на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР узнают из отчетов работодателей.

* Право на ежемесячную компенсационную выплату имеют пенсионеры:

- граждане 80 лет и старше;

- пенсионеры, не достигшие 80-летнего возраста - при наличии справки врачебно-консультационной комиссии (ВКК) от лечащего врача о необходимости осуществления ухода (к примеру, для пенсионера после тяжелой операции);

- инвалиды 1 группы;

- дети-инвалиды.

** Осуществлять уход может человек, у которого должны соблюдаться комплекс условий:

- возраст от 14 лет и старше (в 14 лет - при разрешении органов опеки);

- неработающий;

- не получающий пенсию;

- не получающий пособие по безработице.