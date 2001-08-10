Яблоки по 100 рублей появились в социальных магазинах Южно-Сахалинска
В социальные магазины областного центра поступили яблоки, выращенные в западной части России. Они реализуются по цене 100 рублей за килограмм, что значительно дешевле, чем прежде.
Напомним, в городском округе статус «Социальный» имеют 27 объектов розничной торговли. Социальные магазины расположены в разных районах города, в том числе в Ново-Александровске, Луговом, Дальнем и Синегорске. Узнать точки можно по бело-синим вывескам с надписью «социальный магазин», а также по наличию в заведении информационного стенда с указанием перечня социальных товаров, размера торговой наценки и свидетельства.
Отметим, в социальных магазинах розничная наценка по 40 наименованиям не превышает 15% от закупочный цены, а средние цены на утвержденный перечень продовольственных товаров ниже, чем в других торговых предприятиях города.
С более подробной информацией о социальных объектах торговли с указанием цен на перечень социальных значимых продуктов питания вы можете ознакомиться на портале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка официального сайта мэрии. Цены обновляются каждый месяц.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:42 Сегодня Осенняя сессия детской экошколы «Зелёный остров» прошла в «Чайке»
10:12 Сегодня Стать участниками форума «Молодые семьи» приглашают сахалинцев
09:34 Сегодня За прошедшие сутки в Сахалинской области коронавирусом заразились 79 человек
15:32 Сегодня Яблоки по 100 рублей появились в социальных магазинах Южно-Сахалинска
16:12 8 Октября Сахалинские проекты «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы» претендуют на победу во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма
13:12 7 Октября Сахалинская область получит дополнительные федеральные средства на переселение охинцев
14:32 8 Октября Сахалин укрепляет связи с Императорским православным палестинским обществом
16:42 8 Октября Заморозки начнутся в Южно-Сахалинске уже сегодня ночью
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 Вчера Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?