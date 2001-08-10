Яблоки по 100 рублей появились в социальных магазинах Южно-Сахалинска

В социальные магазины областного центра поступили яблоки, выращенные в западной части России. Они реализуются по цене 100 рублей за килограмм, что значительно дешевле, чем прежде.

Напомним, в городском округе статус «Социальный» имеют 27 объектов розничной торговли. Социальные магазины расположены в разных районах города, в том числе в Ново-Александровске, Луговом, Дальнем и Синегорске. Узнать точки можно по бело-синим вывескам с надписью «социальный магазин», а также по наличию в заведении информационного стенда с указанием перечня социальных товаров, размера торговой наценки и свидетельства.

Отметим, в социальных магазинах розничная наценка по 40 наименованиям не превышает 15% от закупочный цены, а средние цены на утвержденный перечень продовольственных товаров ниже, чем в других торговых предприятиях города.

С более подробной информацией о социальных объектах торговли с указанием цен на перечень социальных значимых продуктов питания вы можете ознакомиться на портале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка официального сайта мэрии. Цены обновляются каждый месяц.