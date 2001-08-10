До конца года в Южно-Сахалинске для переселения горожан из ветхого жилья построят 6 домов

Строительство домов в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда ведется как на территории Южно-Сахалинска, так и в селах городского округа. В общей сложности будет построена 321 квартира.

Так, завершается строительство трех домов на 60 квартир в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска. До конца года в них переедут жители этого же микрорайона, дома которых признаны непригодными для проживания, а также семьи из дома по ул. Украинской.

Как рассказал руководитель проекта ООО "СК "Сфера" Евгений Сысоев, работы ведутся в графике. Завершено возведение домов, идет работа по фасадам. Готовность по внутренней отделке квартир составляет порядка 70%. Квартиры строятся под ключ: входные и межкомнатные двери, обои, кафель, линолеум, сантехника, газовое оборудование. Дома планируют ввести в эксплуатацию в конце ноября.

Начальник управления жилищной политики Константин Мазаев сообщил, что в этом году из аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, уже переселено 76 семей. Переселение продолжится по мере готовности строящихся объектов.

Так, в декабре завершится строительство дома на 207 квартир на ул. Поповича,18. Ведется строительство дома на 9 квартир в Березняках. В него переедут жители села, дома которых признаны непригодными для проживания. Напомним, в прошлом году здесь было построено два дома, в 2021 планируется строительство еще двух жилых домов. Также идет строительство дома на 45 квартир для жителей ветхих домов села Санаторное.

Отметим, строительство идет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", направленном, в том числе на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.