Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2020
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Южносахалинец звонил людям, а затем воровал кейсы их автомобилей
16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Снег может пойти в Южно-Сахалинске уже этой ночью

Снег может пойти в Южно-Сахалинске уже этой ночью

Первый снег может пойти в Южно-Сахалинске сегодня ночью, 15 октября. По данным регионального Гидрометеоцентра, после заката столбик термометра опустится до 0 -2 градусов. Прогнозируют небольшие осадки, это может быть мокрый снег. 

Осадки ночью обещают практически по всему Сахалину. В северных и центральных районах похолодает, максимально до -4, пройдет снег.

Днем 15 октября на островах пока плюсовая температура. 

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