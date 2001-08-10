Снег может пойти в Южно-Сахалинске уже этой ночью

Первый снег может пойти в Южно-Сахалинске сегодня ночью, 15 октября. По данным регионального Гидрометеоцентра, после заката столбик термометра опустится до 0 -2 градусов. Прогнозируют небольшие осадки, это может быть мокрый снег.

Осадки ночью обещают практически по всему Сахалину. В северных и центральных районах похолодает, максимально до -4, пройдет снег.

Днем 15 октября на островах пока плюсовая температура.