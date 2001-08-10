Сахалинская область расширяет сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом аэрокосмического приборостроения. С первым визитом в островной регион прибыло руководство вуза-партнера в рамках проекта «Мультиуниверситет Дальнего Востока».

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков сегодня провел рабочую встречу с ректором Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Юлией Антохиной и врио ректора Сахалинского государственного университета Марией Ганченковой.

Команда санкт-петербургского вуза проявила интерес к инициативам, которые реализуются на Сахалине и Курилах. Визит в островной регион продлится три дня, после чего будут намечены совместные проекты по климатическим программам, развитию сервисов дистанционного зондирования Земли, широкому использованию беспилотных авиационных систем.

– Благодаря сотрудничеству с лучшими университетами России сахалинская молодежь получает возможность выбрать расширенные программы обучения, не выезжая за пределы островной области. Высококлассные специалисты, получившие лучшее образование, будут востребованы и смогут реализовать себя в прорывных проектах островного региона, – отметил Вячеслав Аленьков.

Совместно с университетом аэрокосмического приборостроения реализуются образовательные программы по информационной и промышленной безопасности. Специалисты, обладающие такими знаниями, сегодня необходимы на крупных бизнес-предприятиях, в банковской сфере.

Кроме того, студенты Сахалинского университета по программе двух дипломов изучают ресурсы и экономику Мирового океана, биоинформатику, градостроительство в опасных природных зонах, нефтегазовый инжиниринг и математическое моделирование, международное право и экономику в фокусе Азиатско-Тихоокеанского региона и другие востребованные направления.

Отметим, что до конца года запланирован ряд совместных мероприятий с вузами-партнерами в рамках реализации проекта «Мультиуниверситет Дальнего Востока».