Традиционный слёт поисковых отрядов завершился на Сахалине

В удалённом формате в течение одного дня прошёл областной слёт поисковых отрядов и объединений патриотической направленности «Поиск. Находки. Открытия», посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Участие в нём приняли 13 образовательных учреждений из Долинского, Поронайского, Углегорского, Невельского, Охинского, Смирныховского, Анивского, Тымовского, Корсаковского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска.

– Несмотря на вызванные пандемией ограничения, слёт в этом году порадовал количеством команд и качеством подготовки, – рассказала организатор, методист Областного центра внешкольной воспитательной работы Кристина Осадчук. – Члены жюри и оргкомитета отмечают, что качество оформления исследовательских работ по сравнению с прошлым годом стало выше, темы рассматриваются глубже, дети свободно владеют материалом и ориентируются в своих работах.

В ходе мероприятия прошёл конкурс «Уникальный экспонат», защита исследовательских работ на темы «Роль гражданского и военно-морского флота при освобождении южного Сахалина и Курильских островов» и «История образования населённого пункта в лицах и событиях». Специалисты Сахалинского областного краеведческого музея провели лекционные занятия: так, Татьяна Чайченко рассказала о важной профессии экскурсовода и о том, как она помогает в обычной жизни, а Юлия Дин обсудила с каждой командой особенности написания исследовательского проекта.

В завершении работы слёта было предложено проводить для детей занятия по правилам оформления и презентации исследовательской работы, обучающие занятия для экскурсоводов, занятия по поиску информации в государственном историческом архиве Сахалинской области, а также запланировать проведение вебинара для педагогических работников, занимающихся поисковой и исследовательской деятельностью.

Организатором слёта «Поиск. Находки. Открытия» выступили министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы совместно с ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», ГБУК «Музейно-мемориальный комплекс «Победа», региональным отделением «Поискового движения России», Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области при активном содействии министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Мероприятие проводится с целью развития и координации в образовательных организациях Сахалинской области поисковой и музейной деятельности.

Победителями и призёрами конкурсов стали:

Конкурс исследовательских работ

I место – МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева;

II место – МБОУ СОШ №5 с. Троицкое Анивского городского округа и МБОО ДО «Дом детства и юношества» пгт Тымовское;

III место – МБОУ «СОШ с. Горнозаводска Невельского района Сахалинской области» и МАОУ СОШ с. Соловьевка Корсаковского городского округа.

Конкурс «Мы чтим. Мы помним»

I место – МБОУ «СОШ с. Горнозаводска Невельского района Сахалинской области»;

II место – МАОУ СОШ с. Соловьевка Корсаковского городского округа и МБОУ СОШ №5 с. Троицкое Анивского городского округа;

III место – МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева.

Конкурс «Уникальный экспонат»

I место – МБОУ СОШ №5 с. Троицкое Анивского городского округа;

II место – МБОО ДО «Дом детства и юношества» пгт Тымовское;

III место – МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева и МБОУ «СОШ» c. Быков городского округа «Долинский».