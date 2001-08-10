Традиционный слёт поисковых отрядов завершился на Сахалине
В удалённом формате в течение одного дня прошёл областной слёт поисковых отрядов и объединений патриотической направленности «Поиск. Находки. Открытия», посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Участие в нём приняли 13 образовательных учреждений из Долинского, Поронайского, Углегорского, Невельского, Охинского, Смирныховского, Анивского, Тымовского, Корсаковского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска.
– Несмотря на вызванные пандемией ограничения, слёт в этом году порадовал количеством команд и качеством подготовки, – рассказала организатор, методист Областного центра внешкольной воспитательной работы Кристина Осадчук. – Члены жюри и оргкомитета отмечают, что качество оформления исследовательских работ по сравнению с прошлым годом стало выше, темы рассматриваются глубже, дети свободно владеют материалом и ориентируются в своих работах.
В ходе мероприятия прошёл конкурс «Уникальный экспонат», защита исследовательских работ на темы «Роль гражданского и военно-морского флота при освобождении южного Сахалина и Курильских островов» и «История образования населённого пункта в лицах и событиях». Специалисты Сахалинского областного краеведческого музея провели лекционные занятия: так, Татьяна Чайченко рассказала о важной профессии экскурсовода и о том, как она помогает в обычной жизни, а Юлия Дин обсудила с каждой командой особенности написания исследовательского проекта.
В завершении работы слёта было предложено проводить для детей занятия по правилам оформления и презентации исследовательской работы, обучающие занятия для экскурсоводов, занятия по поиску информации в государственном историческом архиве Сахалинской области, а также запланировать проведение вебинара для педагогических работников, занимающихся поисковой и исследовательской деятельностью.
Организатором слёта «Поиск. Находки. Открытия» выступили министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы совместно с ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», ГБУК «Музейно-мемориальный комплекс «Победа», региональным отделением «Поискового движения России», Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области при активном содействии министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Мероприятие проводится с целью развития и координации в образовательных организациях Сахалинской области поисковой и музейной деятельности.
Победителями и призёрами конкурсов стали:
Конкурс исследовательских работ
I место – МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева;
II место – МБОУ СОШ №5 с. Троицкое Анивского городского округа и МБОО ДО «Дом детства и юношества» пгт Тымовское;
III место – МБОУ «СОШ с. Горнозаводска Невельского района Сахалинской области» и МАОУ СОШ с. Соловьевка Корсаковского городского округа.
Конкурс «Мы чтим. Мы помним»
I место – МБОУ «СОШ с. Горнозаводска Невельского района Сахалинской области»;
II место – МАОУ СОШ с. Соловьевка Корсаковского городского округа и МБОУ СОШ №5 с. Троицкое Анивского городского округа;
III место – МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева.
Конкурс «Уникальный экспонат»
I место – МБОУ СОШ №5 с. Троицкое Анивского городского округа;
II место – МБОО ДО «Дом детства и юношества» пгт Тымовское;
III место – МБОУ СОШ № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева и МБОУ «СОШ» c. Быков городского округа «Долинский».
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