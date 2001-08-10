Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2020
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекресток улиц Комсомольской и Пограничной откроют после 25 октября

Перекресток улиц Комсомольской и Пограничной откроют после 25 октября

Перекресток улиц Комсомольской и Пограничной останется закрытым для движения еще 10 дней. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает мэрия Южно-Сахалинска.

По данным администрации, на процессе строительства сказалась плохая погода и наличие неучтенных проектной документацией инженерных сетей и коммуникаций, ветхое состояние существующих сетей водопровода.

"После 25 октября перекресток откроют для движения по построенному участку улицы Пограничной от Комсомольской до Горького, а также в южном направлении. Участок Комсомольской от пр. Победы до здания военкомата по-прежнему останется закрыт в связи с дальнейшим проведением работ по устройству нового ливневого коллектора", - отмечают специалисты.

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