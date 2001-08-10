Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2020
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы снова могут улететь в Японию

Сахалинцы снова могут улететь в Японию
Россия  на взаимной основе возобновила авиасообщение с Японией и еще двумя странами, Сербией и Кубой. Рейсы в Токио будут выполняться из Москвы и Владивостока. Из столицы улететь в Японию можно будет дважды в неделю, из Владивостока - один раз в неделю. Первые рейсы  должны состояться уже 1 ноября. 
 
На данный момент билеты  на прямые рейсы в  Токио в продаже не появились. Их нет ни у S7, ни у "Аэрофлота". Добраться до Токио можно только с пересадками в Лондоне и Париже. 
 
Авиасообщение с Японией было прервано в апреле 2020 года на фоне первой масштабной волны COVID-19. Сейчас в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса подсчитали, что количество новых заражений в сутки соответствует тем критериям, которые позволяют открыть границы. 

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