Сахалинцы снова могут улететь в Японию

Россия на взаимной основе возобновила авиасообщение с Японией и еще двумя странами, Сербией и Кубой. Рейсы в Токио будут выполняться из Москвы и Владивостока. Из столицы улететь в Японию можно будет дважды в неделю, из Владивостока - один раз в неделю. Первые рейсы должны состояться уже 1 ноября.

На данный момент билеты на прямые рейсы в Токио в продаже не появились. Их нет ни у S7, ни у "Аэрофлота". Добраться до Токио можно только с пересадками в Лондоне и Париже.

Авиасообщение с Японией было прервано в апреле 2020 года на фоне первой масштабной волны COVID-19. Сейчас в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса подсчитали, что количество новых заражений в сутки соответствует тем критериям, которые позволяют открыть границы.