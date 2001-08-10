Бесплатно обследоваться на ВИЧ и гепатит могут южносахалинцы

Мобильная лаборатория по тестированию на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С заработала в Южно-Сахалинска.

Пройти бесплатную диагностику можно до конца октября по четвергам и субботам. Мобильная лаборатория будет работать на привокзальной площади у Дома культуры железнодорожников (у паровоза-памятника).

Как сообщили в областном Минздраве, диагностику будут проводить с помощью экспресс-тестов, готовность – в течение 10-20 минут. При выявлении положительного результата пациент получит алгоритм действий по дальнейшей диагностике и лечению. Все манипуляции проводятся анонимно – документы не нужны.

Даты и время работы лаборатории: