77,95|91,45|42,92
13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Бесплатно обследоваться на ВИЧ и гепатит могут южносахалинцы
Мобильная лаборатория по тестированию на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С заработала в Южно-Сахалинска.
Пройти бесплатную диагностику можно до конца октября по четвергам и субботам. Мобильная лаборатория будет работать на привокзальной площади у Дома культуры железнодорожников (у паровоза-памятника).
Как сообщили в областном Минздраве, диагностику будут проводить с помощью экспресс-тестов, готовность – в течение 10-20 минут. При выявлении положительного результата пациент получит алгоритм действий по дальнейшей диагностике и лечению. Все манипуляции проводятся анонимно – документы не нужны.
Даты и время работы лаборатории:
- Четверг, 15.10. с 12:30 по 14:15;
- Суббота, 17.10. с 10:45 по 12:30;
- Четверг, 22.10. с 12:30 по 14:15;
- Суббота, 24.10. с 10:45 по 12:30.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 9 Октября Перекресток Ленина - Украинская станет круговым
10:12 9 Октября В Сахалинской области усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений
17:32 9 Октября Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет в конце октября в онлайн-формате
16:42 9 Октября Больше 51 млн рублей потратит на одежду для сотрудников предприятия
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?