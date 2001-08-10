Конкурс талантов среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в сахалинской библиотеке

Сахалинская областная библиотека сообщает о старте фестиваля творчества "Всё начинается с любви". Он пройдет с 15 октября по 6 декабря среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Победителей выберут в нескольких категориях.

Основные номинации:

вокал;

хореография;

жестовое пение;

инструментальное исполнительство;

художественное чтение;

малые формы драматургии (сценки, репризы);

оригинальный жанр.

Дополнительные номинации: "За сохранение традиционной народной культуры", "За оптимизм и веру в себя", "Вдохновляющие на творчество".

Как сообщили в СахОУНБ, заявки на участие в заочной форме принимают до 1 ноября, в очной – до 9 числа по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, а также по электронной почте: cmbo452525@mail.ru.

Телефоны для справок: 8 (4242) 45-25-25; 45-25-64.

Выступления участников фестиваля и церемония награждения состоится 6 декабря в конференц-зале областной библиотеки.