Тихоокеанское
информационное агентство
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Конкурс талантов среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в сахалинской библиотеке

Конкурс талантов среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в сахалинской библиотеке

Сахалинская областная библиотека сообщает о старте фестиваля творчества "Всё начинается с любви". Он пройдет с 15 октября по 6 декабря среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Победителей выберут в нескольких категориях.

Основные номинации:

  • вокал;
  • хореография;
  • жестовое пение;
  • инструментальное исполнительство;
  • художественное чтение;
  • малые формы драматургии (сценки, репризы);
  • оригинальный жанр.

Дополнительные номинации: "За сохранение традиционной народной культуры", "За оптимизм и веру в себя", "Вдохновляющие на творчество".

Как сообщили в СахОУНБ, заявки на участие в заочной форме принимают до 1 ноября, в очной – до 9 числа по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, а также по электронной почте: cmbo452525@mail.ru. 

Телефоны для справок: 8 (4242) 45-25-25; 45-25-64.

Выступления участников фестиваля и церемония награждения состоится 6 декабря в конференц-зале областной библиотеки.

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