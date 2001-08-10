Конкурс талантов среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в сахалинской библиотеке
Сахалинская областная библиотека сообщает о старте фестиваля творчества "Всё начинается с любви". Он пройдет с 15 октября по 6 декабря среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Победителей выберут в нескольких категориях.
Основные номинации:
- вокал;
- хореография;
- жестовое пение;
- инструментальное исполнительство;
- художественное чтение;
- малые формы драматургии (сценки, репризы);
- оригинальный жанр.
Дополнительные номинации: "За сохранение традиционной народной культуры", "За оптимизм и веру в себя", "Вдохновляющие на творчество".
Как сообщили в СахОУНБ, заявки на участие в заочной форме принимают до 1 ноября, в очной – до 9 числа по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, а также по электронной почте: cmbo452525@mail.ru.
Телефоны для справок: 8 (4242) 45-25-25; 45-25-64.
Выступления участников фестиваля и церемония награждения состоится 6 декабря в конференц-зале областной библиотеки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 9 Октября Перекресток Ленина - Украинская станет круговым
10:12 9 Октября В Сахалинской области усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений
17:32 9 Октября Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет в конце октября в онлайн-формате
16:42 9 Октября Больше 51 млн рублей потратит на одежду для сотрудников предприятия
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 11:32 23 Сентября Центры высокотехнологичной диспансеризации собираются открыть еще в двух районах Сахалина
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?