Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2020
Сегодня 02:56
77,95|91,45|42,92
Жительница Чехова украла кольцо у бывшего мужа и продала его родственнице
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут о традициях и культуре Италии

Сахалинцам расскажут о традициях и культуре Италии

Сахалинцы могут узнать о традициях и культуре Италии. Встреча пройдет в рамках очередного заседания "Клуба разговорного английского языка".

Приглашенный гость Диего Фонсато расскажет о географии и культуре европейского государства, познакомит участников клуба с традициями, а также национальной кухней своей родины.

Мероприятие пройдет в областной библиотеке 21 октября. Начало в 18.30. Как отметили в пресс-службе учреждения, вход свободный.

Телефон для справок: + 7 (4242) 45-25-47.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?