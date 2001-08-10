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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцам расскажут о традициях и культуре Италии
Сахалинцы могут узнать о традициях и культуре Италии. Встреча пройдет в рамках очередного заседания "Клуба разговорного английского языка".
Приглашенный гость Диего Фонсато расскажет о географии и культуре европейского государства, познакомит участников клуба с традициями, а также национальной кухней своей родины.
Мероприятие пройдет в областной библиотеке 21 октября. Начало в 18.30. Как отметили в пресс-службе учреждения, вход свободный.
Телефон для справок: + 7 (4242) 45-25-47.
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Новости общества Сахалина и Курил
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