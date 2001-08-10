Сахалинцам расскажут о традициях и культуре Италии

Сахалинцы могут узнать о традициях и культуре Италии. Встреча пройдет в рамках очередного заседания "Клуба разговорного английского языка".

Приглашенный гость Диего Фонсато расскажет о географии и культуре европейского государства, познакомит участников клуба с традициями, а также национальной кухней своей родины.

Мероприятие пройдет в областной библиотеке 21 октября. Начало в 18.30. Как отметили в пресс-службе учреждения, вход свободный.

Телефон для справок: + 7 (4242) 45-25-47.