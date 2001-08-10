Выездная диспансеризация трудовых коллективов проходит в эти дни в Южно-Сахалинске. Например сегодня здоровье обследовали около 50 сотрудников завода строительных материалов им. Федотова.

- Удобно, что прием врачи ведут прямо на территории предприятия. Семья, работа, нет времени съездить в поликлинику. Мы и в прошлом году проходили диспансеризацию. Важно знать о состоянии своего здоровья, - сказала сотрудница Людмила.

Выездную диспансеризацию организовали лечебные учреждения города при поддержке городской администрации. Такая форма медицинской помощи позволяет сэкономить время пациентам и минимизировать контакты, более вероятные при нахождении поликлиниках, в период сезонных заболеваний.

Спектр обследования зависит от возраста. При выявлении патологий пациента направляют на второй этап диспансеризации. Благодаря врачебному контролю удается обнаружить серьезные заболевания на ранних стадиях и успешно их вылечивать. В списке лидеров по числу выявленных патологий на протяжении нескольких лет остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, отметили в мэрии Южно-Сахалинска.