В подъездах жилых домов Южно-Сахалинска проводят сезонную генеральную уборку
Управляющие компании Южно-Сахалинска приступили к генеральной уборке мест общего пользования многоквартирных домов. Рабочие моют лестничные клетки и марши подъездов, обрабатывают поверхности с использованием дезинфицирующих средств.
Как рассказали в департаменте городского хозяйства областного центра, плановые генеральные уборки проводятся в подъездах многоквартирных домов дважды в год — весной и осенью. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске действует 84 управляющих организаций, которые обслуживают примерно 2,5 тысячи многоквартирных домов. До конца ноября все организации должны завершить плановую уборку.
– Большая часть компаний уже приступила к помывке. Рабочие моют лестничные площадки и окна, протирают потолки, стены, радиаторы, почтовые ящики. В связи со сложившимися обстоятельствами обязательно используются дезинфицирующие средства, – рассказала начальник отдела по работе с управляющими организациями ДГХ Тамара Матвеенко.
Отметим, что помимо указанных мер, несколько раз в неделю рабочие протирают дверные ручки, радиаторы и поручни. Также в подъездах еженедельно выполняется влажное подметание и ежемесячно влажная протирка с первого по последний этаж.
За дополнительной информацией о сроках уборки в своих подъездах гражданам необходимо обращаться в свою управляющую организацию.
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