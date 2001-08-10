В подъездах жилых домов Южно-Сахалинска проводят сезонную генеральную уборку

Управляющие компании Южно-Сахалинска приступили к генеральной уборке мест общего пользования многоквартирных домов. Рабочие моют лестничные клетки и марши подъездов, обрабатывают поверхности с использованием дезинфицирующих средств.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства областного центра, плановые генеральные уборки проводятся в подъездах многоквартирных домов дважды в год — весной и осенью. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске действует 84 управляющих организаций, которые обслуживают примерно 2,5 тысячи многоквартирных домов. До конца ноября все организации должны завершить плановую уборку.

– Большая часть компаний уже приступила к помывке. Рабочие моют лестничные площадки и окна, протирают потолки, стены, радиаторы, почтовые ящики. В связи со сложившимися обстоятельствами обязательно используются дезинфицирующие средства, – рассказала начальник отдела по работе с управляющими организациями ДГХ Тамара Матвеенко.

Отметим, что помимо указанных мер, несколько раз в неделю рабочие протирают дверные ручки, радиаторы и поручни. Также в подъездах еженедельно выполняется влажное подметание и ежемесячно влажная протирка с первого по последний этаж.

За дополнительной информацией о сроках уборки в своих подъездах гражданам необходимо обращаться в свою управляющую организацию.