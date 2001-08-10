Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Зеленые насаждения в Южно-Сахалинске готовят к зиме

Зеленые насаждения в Южно-Сахалинске готовят к зиме

В областном центре начались работы по подготовке к зимнему периоду городских цветников, кустарников и деревьев. Рабочие МБУ «Зеленый город» уже убрали с городских клумб однолетние цветы.

Как рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян, убраны все однолетники, украшавшие улицы и скверы областной столицы в теплые месяцы. Кроме того, на склад вывезено порядка 1000 различных вазонов.

На текущий момент бригады занимаются работами по укреплению специальными конструкциями живых изгородей.

– В областном центре будут укрыты около 19 км кустарников. Пузыреплодник, кизильник, барбарис и другие виды будут переживать холода под пирамидальными конструкциями, которые защитят их от веса снега, – рассказал Сергей Троян.

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