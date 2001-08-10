С 19 октября школьники 15 районов Сахалинской области будут учиться очно

В трех муниципальных образованиях для части ребят каникулы продлеваются еще на неделю. Такая информация была озвучена сегодня на брифинге в региональном министерстве образования.

Изменения в учебном графике коснутся Ногликского и Тымовского городских округов, а также Южно-Сахалинска.

Для учеников средней школы №34 в Березняках с понедельника начнутся очные уроки. СОШ №18 в Синегорске полностью продолжит оставаться на каникулах. В остальных южно-сахалинских школах в 1-8 классах продолжатся каникулы, старшеклассники будут учиться очно.

В Ногликском районе 1-8 классы так же будут находиться на каникулах, в 9-11-ых – начнется очное обучение.

В Тымовском районе 5 из 10 общеобразовательных учреждений продолжат работать в обычном режиме. Это малые школы в селах: Красная Тымь, Чир-Унвд, Ясное, Воскресеновка и Арги-Паги. В школах №1 и 3 райцентра, а также в селах Молодежное, Кировское и Адо-Тымово объявляются недельные каникулы. После ребята будут обучаться дистанционно.

– 13 и 14 октября во всех островных школах прошли родительские собрания. Родители высказали свое мнение о том, какая форма обучения будет наиболее удобна после досрочных каникул. Мы проанализировали обстановку по заболеваемости среди учителей и ребят, учли рекомендации Роспотребнадзора и приняли решение по каждой школе индивидуально, – сказала Анастасия Киктева, министр образования Сахалинской области.

Глава ведомства отметила, что досрочные каникулы – это не дополнительные дни отдыха. Они будут вписаны в годовой учебный график.