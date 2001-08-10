Сибирский хирург пересадил мочеточник младенцу с Курил

Пересадку мочеточника трёхмесячной девочке провел в детской областной больнице профессор, главный детский хирург Сибири Юрий Козлов. Ассистировали ему островные коллеги. Подобное оперативное вмешательство выполняется во всем мире несколькими специалистами.

Трехмесячная Вика прилетела на операцию вместе с мамой из Курильского района. О том, что в организме девочки имеется сбой, стало известно на последнем УЗИ-скрининге во время беременности. Сразу после появления на свет здоровьем ребенка занялись специалисты. Справиться с патологией нужно было в возрасте до 6 месяцев, иначе возможны необратимые последствия – гибель почки.

– Взаимодействие с сахалинскими специалистами отработано, маленькие островитяне приезжают в Иркутск на операции. Но в связи с пандемией эта практика стала невозможна, а потребность в высокотехнологичной помощи сохранилась. Было принято решение приехать сюда и провести операцию на месте, – рассказал профессор Юрий Козлов.

Операция длилась 2,5 часа. С помощью эндохирургических инструментов через небольшие проколы специалисты смогли исправить патологическое расположение органа. Мочеточник удалось перенести из аномального положения в правильное. После этой операции девочка сможет нормально развиваться, ее состоянию ничто не угрожает.

– Ассистировать такому мастеру – почетно. Владение техникой блестящее, полученные навыки пригодятся при проведении любой операции, – поделился хирург детской областной больницы Дмитрий Сидоренко.

– Я счастлива, что прооперировали дочку. У профессора золотые руки и чистое, доброе сердце. Он сам предложил свою помощь, когда мы только созванивались с ним. Огромные слова благодарности сахалинским врачам Дмитрию Сидоренко, Анне Копцевой, всей бригаде медиков, которые сопровождали нас на каждом этапе, – отметила мама прооперированной девочки Анастасия Шарапова.

Проведение оперативного вмешательства курильчанке стало главной причиной приезда профессора в регион. Кроме этого случая в плановом режиме были отобраны еще несколько пациентов с тяжелыми заболеваниями. Вместе с тем, неожиданно график работы главного детского хирурга Сибирского федерального округа был дополнен, рассказывают в региональном Минздраве.

– Во время прилета профессора в перинатальном центре на свет появился ребенок с патологией желудочно-кишечного тракта. Благодаря присутствию здесь такого высококлассного специалиста ребенка прооперировали на второй день жизни, – отметила главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева.

За три дня профессор Козлов прооперировал 6 сахалинских детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, отмечается положительная динамика. Сотрудничество со специалистами федеральных клиник продолжается на постоянной основе. Кроме детской хирургии в этом месяце на острове провели мастер-классы по травматологии-ортопедии и офтальмологии.