Сибирский хирург пересадил мочеточник младенцу с Курил
Пересадку мочеточника трёхмесячной девочке провел в детской областной больнице профессор, главный детский хирург Сибири Юрий Козлов. Ассистировали ему островные коллеги. Подобное оперативное вмешательство выполняется во всем мире несколькими специалистами.
Трехмесячная Вика прилетела на операцию вместе с мамой из Курильского района. О том, что в организме девочки имеется сбой, стало известно на последнем УЗИ-скрининге во время беременности. Сразу после появления на свет здоровьем ребенка занялись специалисты. Справиться с патологией нужно было в возрасте до 6 месяцев, иначе возможны необратимые последствия – гибель почки.
– Взаимодействие с сахалинскими специалистами отработано, маленькие островитяне приезжают в Иркутск на операции. Но в связи с пандемией эта практика стала невозможна, а потребность в высокотехнологичной помощи сохранилась. Было принято решение приехать сюда и провести операцию на месте, – рассказал профессор Юрий Козлов.
Операция длилась 2,5 часа. С помощью эндохирургических инструментов через небольшие проколы специалисты смогли исправить патологическое расположение органа. Мочеточник удалось перенести из аномального положения в правильное. После этой операции девочка сможет нормально развиваться, ее состоянию ничто не угрожает.
– Ассистировать такому мастеру – почетно. Владение техникой блестящее, полученные навыки пригодятся при проведении любой операции, – поделился хирург детской областной больницы Дмитрий Сидоренко.
– Я счастлива, что прооперировали дочку. У профессора золотые руки и чистое, доброе сердце. Он сам предложил свою помощь, когда мы только созванивались с ним. Огромные слова благодарности сахалинским врачам Дмитрию Сидоренко, Анне Копцевой, всей бригаде медиков, которые сопровождали нас на каждом этапе, – отметила мама прооперированной девочки Анастасия Шарапова.
Проведение оперативного вмешательства курильчанке стало главной причиной приезда профессора в регион. Кроме этого случая в плановом режиме были отобраны еще несколько пациентов с тяжелыми заболеваниями. Вместе с тем, неожиданно график работы главного детского хирурга Сибирского федерального округа был дополнен, рассказывают в региональном Минздраве.
– Во время прилета профессора в перинатальном центре на свет появился ребенок с патологией желудочно-кишечного тракта. Благодаря присутствию здесь такого высококлассного специалиста ребенка прооперировали на второй день жизни, – отметила главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева.
За три дня профессор Козлов прооперировал 6 сахалинских детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, отмечается положительная динамика. Сотрудничество со специалистами федеральных клиник продолжается на постоянной основе. Кроме детской хирургии в этом месяце на острове провели мастер-классы по травматологии-ортопедии и офтальмологии.
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