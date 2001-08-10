Автор лучшего арт-объекта, посвященного Южно-Сахалинску, получит больше миллиона рублей

Открытый конкурс на лучший эскиз архитектурно-художественной композиции, отражающей уникальность Южно-Сахалинска стартовал в областном центре. В нем могут принять участие художники, дизайнеры, архитекторы, урбанисты и другие представители творческого сообщества. Призовой фонд составляет 1 200 000 рублей.

Как сообщили в городской мэрии, конкурс проводится в несколько стадий, включающих подачу заявок, отборочный этап. Далее конкурсанты приступят к подготовке эскизных проектов. На завершающем этапе участники представят на рассмотрение жюри презентации своих работ. По его итогам выберут победителя, которому предстоит воплотить свой проект.

Заявки примут и зарегистрируют с 16 по 20 октября, прием конкурсных проектов - с 22 октября по 16 ноября до 18:00. Итоги конкурса подведут не позднее 19 ноября.

Критерии отбора конкурсантов, требования к оформлению конкурсного проекта, заявка участника и форма подачи концепции бренда опубликованы на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Заявки ждут на адрес электронной почты uaig@yuzhno-sakh.ru или по адресу: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32. Справки по телефону 8 (4242) 312-647 (доб. 3). Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива в рамках выбранной темы не ограничено.