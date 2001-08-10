Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2020
Сегодня 00:53
77,96|91,30|42,51
Дмитрий Медведев: "Готовятся важнейшие поправки в законодательство о труде и здравоохранении"
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам помогут бесплатно зарегистрировать ИП

Сахалинцам помогут бесплатно зарегистрировать ИП
Сахалинцам помогут бесплатно зарегистрировать ИП без похода в налоговую инспекцию и госпошлины. Еженедельно в региональном центре оказания услуг "Мой бизнес" специалисты различных ведомств, банков и других организаций, созданных для развития бизнеса в регионе, принимают предпринимателей и консультируют по всем интересующим вопросам. 
 
В течение следующей недели с 9:00 до 18:00 посетителей примут в центрах поддержки предпринимательства, экспортной деятельности и финансовом отделе Сахалинского Фонда развития предпринимательства.
 
Прием специалистов будет идти по "плавающему" расписанию:
 
  • 19 октября, понедельник: с 9:00 до 13:00 – АО "Альфа-Банк";
  • 20 октября, вторник: с 9:00 до 13:00 – министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области;
  • 22 октября, четверг: с 9:00 до 13:00 – кадастровая палата Росреестра по Сахалинской области;
  • 23 октября, пятница: с 9:00 до 13:00 – управление Росреестра по Сахалинской области.
 
Напомним, центр "Мой бизнес" находится по ул. Емельянова, 6 в Южно-Сахалинске. Справки по телефону: 8-800-222-01-23.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?