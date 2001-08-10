Сахалинцам помогут бесплатно зарегистрировать ИП без похода в налоговую инспекцию и госпошлины. Еженедельно в региональном центре оказания услуг "Мой бизнес" специалисты различных ведомств, банков и других организаций, созданных для развития бизнеса в регионе, принимают предпринимателей и консультируют по всем интересующим вопросам.

В течение следующей недели с 9:00 до 18:00 посетителей примут в центрах поддержки предпринимательства, экспортной деятельности и финансовом отделе Сахалинского Фонда развития предпринимательства.

Прием специалистов будет идти по "плавающему" расписанию:

19 октября , понедельник: с 9:00 до 13:00 – АО "Альфа-Банк";

, понедельник: с 9:00 до 13:00 – АО "Альфа-Банк"; 20 октября , вторник: с 9:00 до 13:00 – министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области;

, вторник: с 9:00 до 13:00 – министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области; 22 октября , четверг: с 9:00 до 13:00 – кадастровая палата Росреестра по Сахалинской области;

, четверг: с 9:00 до 13:00 – кадастровая палата Росреестра по Сахалинской области; 23 октября, пятница: с 9:00 до 13:00 – управление Росреестра по Сахалинской области.