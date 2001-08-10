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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцам помогут бесплатно зарегистрировать ИП
Сахалинцам помогут бесплатно зарегистрировать ИП без похода в налоговую инспекцию и госпошлины. Еженедельно в региональном центре оказания услуг "Мой бизнес" специалисты различных ведомств, банков и других организаций, созданных для развития бизнеса в регионе, принимают предпринимателей и консультируют по всем интересующим вопросам.
В течение следующей недели с 9:00 до 18:00 посетителей примут в центрах поддержки предпринимательства, экспортной деятельности и финансовом отделе Сахалинского Фонда развития предпринимательства.
Прием специалистов будет идти по "плавающему" расписанию:
- 19 октября, понедельник: с 9:00 до 13:00 – АО "Альфа-Банк";
- 20 октября, вторник: с 9:00 до 13:00 – министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области;
- 22 октября, четверг: с 9:00 до 13:00 – кадастровая палата Росреестра по Сахалинской области;
- 23 октября, пятница: с 9:00 до 13:00 – управление Росреестра по Сахалинской области.
Напомним, центр "Мой бизнес" находится по ул. Емельянова, 6 в Южно-Сахалинске. Справки по телефону: 8-800-222-01-23.
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Новости общества Сахалина и Курил
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