Участок улицы закроют в Лиственничном

Участок улицы 4-ой Железнодорожной от Шоссейной до им. К.Ф. Сергеева закроют в Лиственничном. Ограничения связаны с прокладкой газопровода и продлятся с 17 до 25 октября.

Как сообщили в мэрии Южно-Сахалинска, дата введения ограничений для проезда может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и готовности организации начать работы.