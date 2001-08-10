Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы закроют в Лиственничном

Участок улицы закроют в Лиственничном
Участок улицы 4-ой Железнодорожной от Шоссейной до им. К.Ф. Сергеева закроют в Лиственничном. Ограничения связаны с прокладкой газопровода и продлятся с 17 до 25 октября.
 
Как сообщили в мэрии Южно-Сахалинска, дата введения ограничений для проезда может быть скорректирована в зависимости от погодных условий и готовности организации начать работы. 

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