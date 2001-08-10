Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2020
Сегодня 00:53
77,96|91,30|42,51
Дмитрий Медведев: "Готовятся важнейшие поправки в законодательство о труде и здравоохранении"
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев ждут теплые выходные

Сахалинцев ждут теплые выходные

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Сахалинской области.

По данным регионального УГМС, на севере острова сохранится прохладная ветреная погода, в субботу пройдет небольшой снег; температура ночью -3…+2°, днем +6…+11°. На юге будет немного теплее и существенных осадков не ожидается, ночью от 0 до +5°, а днем до 10…15° тепла.

Сухо и относительно тепло будет на выходных в областном центре. Ночью здесь ожидается температура, близкая к 0°, а днем примерно +13…+15°.

В понедельник в северных районах Сахалина прогнозируют небольшой снег, дневные температуры вновь понизятся – на севере +2…+7°, а на юге +5…+10°. В дальнейшем осадки прекратятся, днем воздух начнет прогреваться до +10…+15°.

К концу недели погоду испортит циклон, которой со стороны Хабаровского края. Он принесет осадки, усиление ветра и понижение температур.

Что касается Курил, здесь на выходных будет дождливо и ветрено, ночью +4…+9°, днем +10…+15°. В дальнейшем осадки прекратятся, но температура существенно не изменится.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?