Сахалинцев ждут теплые выходные
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Сахалинской области.
По данным регионального УГМС, на севере острова сохранится прохладная ветреная погода, в субботу пройдет небольшой снег; температура ночью -3…+2°, днем +6…+11°. На юге будет немного теплее и существенных осадков не ожидается, ночью от 0 до +5°, а днем до 10…15° тепла.
Сухо и относительно тепло будет на выходных в областном центре. Ночью здесь ожидается температура, близкая к 0°, а днем примерно +13…+15°.
В понедельник в северных районах Сахалина прогнозируют небольшой снег, дневные температуры вновь понизятся – на севере +2…+7°, а на юге +5…+10°. В дальнейшем осадки прекратятся, днем воздух начнет прогреваться до +10…+15°.
К концу недели погоду испортит циклон, которой со стороны Хабаровского края. Он принесет осадки, усиление ветра и понижение температур.
Что касается Курил, здесь на выходных будет дождливо и ветрено, ночью +4…+9°, днем +10…+15°. В дальнейшем осадки прекратятся, но температура существенно не изменится.
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