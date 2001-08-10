Вакцину от COVID-19 будут испытывать на сахалинцах
Новосибирский центр "Вектор" сообщил о подготовке многоцентрового клинического исследования с участием 40 000 добровольцев, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
Набирать участников исследований ещё не начали, ведутся переговоры с клиническими центрами.
Планируется, что исследования будут проходить в различных субъектах Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирскую область, Алтайский край и Сахалинскую область. География проведения клинических испытаний будет расширяться.
В региональном минздраве ситуацию с испытаниями вакцины на сахалинцах пока не прокомментировали, потому что сведений об этом из федерального центра ещё не поступало. Возможно соответствующие документы появятся в ближайшем будущем.
Как ранее сообщало astv.ru, прививку от коронавируса будут делать только добровольно и бесплатно. Эксперты утверждают, что она не способна заразить человека "короной". В первую очередь прививать будут россиян в зоне риска - пожилых, врачей, учителей. А затем всех желающих.
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