Торнадо заметили жители Александровска-Сахалинского

Торнадо заметили накануне вечером, 18 октября, жители Александровска-Сахалинского. Об этом пишет astv.ru.

По словам очевидцев, сначала дул теплый ветер, но потом он стал холодным, пошел мелкий град, который сменился снегом, затем - дождем и снова потеплело.

"Вихрь крутился где-то в районе Дуэ. Потом стал смещаться в сторону райцентра", - рассказали сахалинцы.

Как сообщили astv.ru синоптики, осенью смещение холодных воздушных масс - обычное явление.

"В холодной воздушной массе возникла неустойчивость. Это локальное явление. Обычно такие торнадо на территории Сахалинской области никакой опасности для людей, строений и т.п. не представляют", - говорят синоптики.