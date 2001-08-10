Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Торнадо заметили жители Александровска-Сахалинского

Торнадо заметили жители Александровска-Сахалинского

Торнадо заметили накануне вечером, 18 октября, жители Александровска-Сахалинского. Об этом пишет astv.ru.

По словам очевидцев, сначала дул теплый ветер, но потом он стал холодным, пошел мелкий град, который сменился снегом, затем - дождем и снова потеплело.

"Вихрь крутился где-то в районе Дуэ. Потом стал смещаться в сторону райцентра", - рассказали сахалинцы. 

Как сообщили astv.ru синоптики, осенью смещение холодных воздушных масс - обычное явление.

"В холодной воздушной массе возникла неустойчивость. Это локальное явление. Обычно такие торнадо на территории Сахалинской области никакой опасности для людей, строений и т.п. не представляют", - говорят синоптики. 

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