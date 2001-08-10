Сахалинцы снова могут летать в Сеул и Токио

Авиакомпания "Аврора" возобновляет авиасообщение с Сеулом и Токио. Выполнять полеты по этим направлениям перевозчик планирует из Владивостока. Этот город включен в список открытых пунктов для международных рейсов.

Как сообщили в пресс-службе "Авроры", в Сеул можно будет улететь - с 23 октября, в Токио – с 1 ноября. Обслуживать эти рейсы будут воздушные суда Airbus А319.

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