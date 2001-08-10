Переносить сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в России пока не собираются
Ни о каком жестком карантине в российской системе образования из-за распространения коронавируса речи не идет. Об этом, как сообщает РБК, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, образовательный процесс сохраняется на всей территории страны.
Также он отметил, что российские регионы ведут борьбу с COVID-19, руководствуясь эпидситуацией, рекомендациями и требованиями органов здравоохранения. При этом решения по организации учебного процесса должны принимать власти, исходя из конкретного случая.
Кравцов добавил, что пока не планируют переносить сроки сдачи основного и единого госэкзаменов в 2021 году. Предстоящее ОГЭ и ЕГЭ хотят провести в три этапа: досрочный этап для ЕГЭ с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 17 сентября. Для ОГЭ — с 20 апреля по 14 мая, с 21 мая по 1 июля и с 3 по 22 сентября соответственно.
Министр напомнил, что примерно 0,31% российских школ на данный момент закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22% — из-за ОРВИ и гриппа. Он назвал ситуацию с распространением вирусов контролируемой.
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