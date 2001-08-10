Горнолыжный комплекс планируют создать на Итурупе

Для создания туристического комплекса на острове Итуруп ищут потенциальных инвесторов. Проект туристического всесезонного горного курорта в 32 километрах от аэропорта Ясный города Курильска представили сегодня на заседании совета по инвестиционной деятельности при региональном правительстве.

Проект включает создание горнолыжного комплекса, гольф-поля, термальной лагуны, а также гостиниц общим номерным фондом 700 единиц. Инициатором строительства объекта и одним из инвесторов выступила одна из лидирующих в отрасли компания «Роза Хутор».

– Наша компания обладает большим опытом в развитии туристических комплексов и за последние полгода провела анализ проекта Итуруп Резорт. Мы подтверждаем рентабельность проекта. Его реализация позволит развивать Итуруп как одно из лучших туристических мест. Комплекс может стать, по сути, второй «Розой Хутор» только на другом конце страны, – прокомментировал представитель компании «Роза Хутор» Алексей Соловьев.

Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиарда рублей, из которых около 15 миллиардов – частные инвестиции. Объем собственного капитала составляет 2 миллиарда рублей. В проект приглашаются инвесторы, готовые вложить от 5% до 20% от объема собственного капитала, или от 100 до 800 миллионов рублей.

– Проект обладает хорошими финансовыми показателями. Внутренняя норма доходности составляет порядка 20 процентов. На проект будет распространяться особый налоговый режим территории опережающего развития. Важной составляющей доходной части может стать доход от круизного пассажиропотока. Это около 400 тысяч гостей в год, – рассказал министр инвестиционной политики Сахалинской области Дмитрий Лисневский.

Около 9 миллиардов рублей планируют направить на создание инфраструктуры, в том числе на строительство 22 километров автодороги Курильск – Горячеводский перевал, грунтовой трассы от деревни источников до бухты Садко, причального сооружения, магистральных сетей электроснабжения, водозаборных очистных сооружений, увеличение мощности аэропорта.

– Важно отметить, что в рамках формируемого нацпроекта по туризму мы прикладываем усилия для привлечения федеральных средств на строительство инфраструктуры. Это может стать одним из успешных ключевых элементов реализации проекта наряду с привлечением соинвесторов. Со стороны агентства по туризму есть вся необходимая поддержка, чтобы запустить эту работу, – отметил руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский.

Губернатор Валерий Лимаренко, который вел заседание инвестсовета, поручил провести серию мероприятий для потенциальных инвесторов, в том числе, проработать вопрос по организации тура на Сахалин и Курилы для знакомства бизнеса с предполагаемой территорией и объектами для реализации проектов.