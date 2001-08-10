Студенты двух техникумов Южно-Сахалинска приобщились к здоровому образу жизни
Более 250 первокурсников из Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства и Сахалинского промышленно-экономического техникума приняли участие в «Фестивале здоровья».
В отдельных аудиториях учебных заведений работали различные интерактивные площадки модераторами которых стали специалисты трёх государственных медицинских учреждений областного центра.
- Работа среди молодежи в таком направлении одна из важных задач в деле сохранения здоровья нации, - говорит Елена Столярова, главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики (СОЦМП). - Территории учебных заведений на день превратились в островки здоровья, и мы надеемся, что после таких мероприятий правила здорового образа жизни, отказ от пагубных привычек у студентов будут на первом месте.
Врачи Центра медицинской профилактики во время Фестивалей рассказывали парням и девушкам, как справиться со стрессом и чувством тревожности и учили оказывать первую помощь. Для студентов провели викторины по правилам здорового образа жизни и оказанию сердечно-легочной реанимации.
- Сегодня узнал то, что мне пригодится, - делится впечатлениями от Фестиваля первокурсник Константин. – Про стресс особенно запомнил. Я сам иногородний. Живу в общежитии, полностью изменилась жизнь: рядом нет родных, друзей и надо приспосабливаться. Не всегда это легко, и если знать, как справляться с такими ситуациями, всё будет хорошо.
Психолог областного наркологического диспансера проводил с первокурсниками беседу на тему «Миф об электронных сигаретах и других средствах доставки никотина в организм человека». В работе Фестивалей также принял участие директор Сахалинской автономной некоммерческой организации «Выбери жизнь». Он рассказывал студентам о последствиях, к которым приводит алкоголизм и наркомания.
Во время мероприятий работали две медицинские площадки. На одной специалисты СОЦМП проводили скрининговое исследование сотрудникам техникумов, а студентам измеряли уровень угарного газа в легких, артериальное давление и уровень кислорода в крови. На другой сотрудники Центра СПИД осуществляли экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
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