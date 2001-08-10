Сквозной проезд, соединяющий Больничную и Авиационную в Южно-Сахалинске, закроют

Сквозной проезд в районе жилых домов № 45А/1 и 47А, соединяющий на время капитального ремонта улицу Больничную с Авиационной, закрыли в Южно-Сахалинске до 23 октября.

За это время подрядчику предстоит завершить работы по прокладке сетей газоснабжения.

Как сообщают в администрации областного центра, проезд будет осуществляться через временную дорогу - через шиномонтаж (ул. Больничная, 55).