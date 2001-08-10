Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд, соединяющий Больничную и Авиационную в Южно-Сахалинске, закроют

Сквозной проезд, соединяющий Больничную и Авиационную в Южно-Сахалинске, закроют
Сквозной проезд в районе жилых домов № 45А/1 и 47А, соединяющий на время капитального ремонта улицу Больничную с Авиационной, закрыли в Южно-Сахалинске до 23 октября.
 
За это время подрядчику предстоит завершить работы по прокладке сетей газоснабжения.
 
Как сообщают в администрации областного центра, проезд будет осуществляться через временную дорогу - через шиномонтаж (ул. Больничная, 55).

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