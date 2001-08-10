Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2020
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

По улице Хабаровской в Южно-Сахалинске могут запустить автобусный маршрут

По улице Хабаровской в Южно-Сахалинске могут запустить автобусный маршрут

Южносахалинцы могут принять участие в голосовании о необходимости создания автобусного маршрута по улице Хабаровской и места для установки остановок.

Как рассказал руководитель Центра развития городской среды Василий Вишневский, специалисты выявили несбалансированность размещения автобусных маршрутов. В частности, по Хабаровской — одной из деловых улиц областного центра — не проходит ни одного маршрута пассажирского транспорта.

Как отметили в администрации Южно-Сахалинска, на этой улице планируют делать капитальный ремонт. Работы хотят совместить с корректировкой маршрутной сети. Будет ли изменен один из существующих маршрутов для заезда на ул. Хабаровскую или разработан новый — поможет решить опрос населения.

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